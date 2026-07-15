Rai verso la chiusura del programma di Buttafuoco | ipotesi caso Biennale
Potrebbe essere imminente la fine del programma di Pietrangelo Buttafuoco su Rai Radio Uno. Fonti vicine alla rete indicano che si stanno valutando opzioni per la conclusione della trasmissione, con una possibile ipotesi legata a un caso che coinvolge la partecipazione alla Biennale. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le decisioni sembrano essere in fase di definizione. La trasmissione, andata in onda per diversi anni, potrebbe quindi chiudere i battenti nei prossimi mesi.
Potrebbe concludersi l’esperienza radiofonica di Pietrangelo Buttafuoco su Rai Radio Uno. Secondo indiscrezioni circolate negli ambienti dell’azienda, la Rai sarebbe orientata a cancellare “Lupus in fabula“, il programma quotidiano condotto dal presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, in vista della presentazione dei nuovi palinsesti radiofonici. Una scelta che arriva a poche settimane dalle forti . L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Notizie e thread social correlati
La Rai cancellerà «Lupus in fabula» di Buttafuoco da Radio Uno? Ipotesi ritorsione per lo spazio dato alla Russia alla Biennale di VeneziaLa Rai ha annunciato la possibile cancellazione del programma radiofonico «Lupus in fabula» su Radio Uno, condotto da Pietrangelo Buttafuoco,...
Leggi anche: Rai, il programma di Buttafuoco verso lo stop: non compare nei palinsesti della nuova stagione
Temi più discussi: Volkswagen verso la chiusura di quattro stabilimenti in Germania: a rischio 40 mila posti di lavoro; Amadeus sempre più vicino alla Rai: il ritorno potrebbe portarlo subito contro Maria De Filippi, ecco perché; Inchiesta arbitri verso l'archiviazione, chiusura attesa entro fine luglio; Piazza della Repubblica, lavori ripartiti ad Ancona. Largo Sacramento chiude per un mese.
Rai non pone veti, è aperta anche ai ritorni. Amadeus è un grandissimo professionista, legato a un pezzo di storia della Rai. Siamo aperti a idee editoriali che possano coinvolgere i talent. Non c’è chiusura né ideologica né aziendale verso nessuno Le paro facebook
Il ritorno di Amadeus in Rai? L’AD Rossi: Rai non pone veti, è aperta anche ai ritorni. Grandissimo professionista, legato a un pezzo di storia della Rai. Rai è aperta a idee editoriali che possano coinvolgere i talent. Non c’è chiusura né ideologica né aziendal x.com
Affari tuoi, Stefano De Martino verso la chiusura alle 21:30? L'Ad Rai Giampaolo Rossi: Ci stiamo ragionandoLa Rai valuta la possibilità di anticipare l'inizio della prima serata riducendo la durata dell'access prime time. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi, sentito da Fanpage, conferma che il tema è ... msn.com
La chiusura di Via dei Matti diventa un caso politico: La Rai ufficio di collocamento per gli amici del governoCon un’accesa nota il M5S in Vigilanza Rai tuona contro la chiusura del programma di Bollani e Cenni: TeleMeloni rinuncerebbe a uno dei pochi programmi rimasti capaci di fare servizio pubblico vero. fanpage.it