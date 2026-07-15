Radio Django accende l’Arco del Sacramento con lo swing degli anni Venti
Radio Django ha portato musica swing degli anni Venti all’Arco del Sacramento durante uno spettacolo al ‘Funambolo’, locale nel centro storico di Benevento. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto il pubblico presente, che ha potuto ascoltare brani dal vivo ispirati a quel periodo. La manifestazione ha visto la partecipazione di musicisti e appassionati di musica swing, senza altre attività annunciate o programmate.
Tempo di lettura: 2 minuti “Radio Django”: lo spettacolo è stato presentato questo pomeriggio presso il ‘Funambolo”, locale del centro storico di Benevento. L’appuntamento è fissato per giovedì 23 luglio alle ore 21:00 nell’ambito della rassegna “Estate all’Arco del Sacramento” promossa dal Comune di Benevento. “Radio Django” porta in scena lo spirito della radio anni venti e la musica dello swing. L’iniziativa, firmata da Il Funambolo APS, in collaborazione con la Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band, si propone come un omaggio all’atmosfera dei programmi radiofonici americani degli anni Venti e Trenta del Novecento, ispirati alle celebri trasmissioni del Cotton Club di Harlem, seguitissimi e amatissimi appuntamenti quotidiani per tanti milioni di americani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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