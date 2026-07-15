Radio Django accende l’Arco del Sacramento con lo swing degli anni Venti

Notizia in breve

Radio Django ha portato musica swing degli anni Venti all’Arco del Sacramento durante uno spettacolo al ‘Funambolo’, locale nel centro storico di Benevento. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto il pubblico presente, che ha potuto ascoltare brani dal vivo ispirati a quel periodo. La manifestazione ha visto la partecipazione di musicisti e appassionati di musica swing, senza altre attività annunciate o programmate.