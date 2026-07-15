Quanto spesso va controllato un fibroma e cosa succede in caso di gravidanza?
Durante un’ecografia di routine è stato riscontrato un fibroma uterino di circa 2 centimetri. Il ginecologo ha riferito che probabilmente il fibroma è presente da anni senza aver mai causato sintomi e non ha espresso preoccupazione. Non sono stati forniti indicazioni precise sulla frequenza dei controlli, né su eventuali rischi specifici in caso di gravidanza. La gestione di un fibroma può variare in base alle condizioni individuali e alle eventuali modifiche nel tempo.
Buongiorno, durante un’ecografia di controllo mi è stato trovato un piccolo fibroma uterino di circa 2 cm. Il ginecologo non sembra preoccupato e mi ha detto che probabilmente è presente da anni senza aver mai dato sintomi. Io però ho letto molte informazioni contrastanti online. Un fibroma così piccolo richiede controlli frequenti? Può crescere rapidamente con il passare del tempo? Qualora dovessi rimanere incinta cosa potrebbe succedere? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
MI - St. 4 - 20a Puntata - Fibromi Uterini
Notizie e thread social correlati
Frosinone o Monza? Chi va in Serie A? Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?Venerdì 8 maggio si disputerà l’ultima giornata della Serie B 2025-26, determinando la squadra che accederà direttamente alla massima serie senza...
Mondiale, il regolamento: chi va ai sedicesimi e cosa succede in caso di arrivo a pari puntiNel primo Mondiale con 48 squadre, 36 si qualificheranno per gli ottavi di finale.