Quanto spesso va controllato un fibroma e cosa succede in caso di gravidanza?

Notizia in breve

Durante un’ecografia di routine è stato riscontrato un fibroma uterino di circa 2 centimetri. Il ginecologo ha riferito che probabilmente il fibroma è presente da anni senza aver mai causato sintomi e non ha espresso preoccupazione. Non sono stati forniti indicazioni precise sulla frequenza dei controlli, né su eventuali rischi specifici in caso di gravidanza. La gestione di un fibroma può variare in base alle condizioni individuali e alle eventuali modifiche nel tempo.