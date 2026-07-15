Quanto spesso va controllato un fibroma e cosa succede in caso di gravidanza?

Notizia in breve

Durante un’ecografia di controllo, è stato scoperto un fibroma uterino di circa 2 centimetri. Il ginecologo ha detto che probabilmente è presente da anni senza sintomi e non ha mostrato preoccupazione. La frequenza dei controlli può variare, ma generalmente si consiglia di monitorarlo periodicamente. In caso di gravidanza, il fibroma potrebbe richiedere controlli più frequenti, ma non sono state fornite indicazioni specifiche in merito.