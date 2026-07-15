Quanto spesso va controllato un fibroma e cosa succede in caso di gravidanza?
Durante un’ecografia di controllo, è stato scoperto un fibroma uterino di circa 2 centimetri. Il ginecologo ha detto che probabilmente è presente da anni senza sintomi e non ha mostrato preoccupazione. La frequenza dei controlli può variare, ma generalmente si consiglia di monitorarlo periodicamente. In caso di gravidanza, il fibroma potrebbe richiedere controlli più frequenti, ma non sono state fornite indicazioni specifiche in merito.
Buongiorno, durante un’ecografia di controllo mi è stato trovato un piccolo fibroma uterino di circa 2 cm. Il ginecologo non sembra preoccupato e mi ha detto che probabilmente è presente da anni senza aver mai dato sintomi. Io però ho letto molte informazioni contrastanti online. Un fibroma così piccolo richiede controlli frequenti? Può crescere rapidamente con il passare del tempo? Qualora dovessi rimanere incinta cosa potrebbe succedere? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
MI - St. 4 - 20a Puntata - Fibromi Uterini
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