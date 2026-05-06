Quando si acquista un’auto elettrica usata, uno degli aspetti più importanti da verificare è lo stato di salute della batteria, spesso indicato con l’acronimo SOH. Questa misura permette di capire quanto la batteria abbia mantenuto le sue capacità nel tempo, influenzando l’autonomia e le prestazioni del veicolo. Tuttavia, molti acquirenti non conoscono i dettagli di questo parametro, né come interpretarlo correttamente durante la valutazione dell’auto.

Stai per comprare un’auto elettrica usata e qualcuno ti ha detto di controllare il SOH. Ma nessuno ti ha spiegato cosa significa davvero, come si misura e — soprattutto — cosa fare con quel numero. Questa guida colma quel vuoto. Nel 2026 il mercato dell’usato elettrico è esploso: prezzi ai minimi storici, offerta abbondante, modelli 2020–2022 ancora perfettamente affidabili. Ma c’è un dato che può trasformare un ottimo affare in un problema da diecimila euro. Si chiama State of Health, e ignorarlo è l’errore più costoso che puoi fare. In breve: come controllare il SOH di un’auto elettrica. Per verificare lo stato della batteria di un’auto elettrica usata devi: Collegare un adattatore OBD2 e leggere il SOH reale dalla centralina.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Come controllare la batteria di un’auto elettrica usata (SOH): guida completa 2026

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