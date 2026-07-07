Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | 1.500 nomine potenziali in Sardegna con mini scorrimento di prima fascia GPS sostegno
In Sardegna sono previste circa 1.500 nomine di docenti per le immissioni in ruolo del 202627, con un mini scorrimento della prima fascia GPS sostegno. Gli Uffici Scolastici regionali stanno preparando la procedura, in attesa di ricevere il contingente dal Ministero. La procedura sarà avviata non appena arriveranno i dati ufficiali.
Immissioni in ruolo docenti 202627: gli Uffici Scolastici regionali stanno predisponendo la procedura, in modo da essere pronti non appena riceveranno il contingente da parte del Ministero. I tempi stringono e il cronoprogramma prevede una prima fase da concludere entro il prossimo 30 luglio. Secondo il resoconto Gilda successivo all’incontro con i dirigenti dell’Ufficio Scolastico, se il contingente autorizzato corrispondesse al 100% dei posti vacanti, come richiesto dal Ministero, le nomine totali potrebbero arrivare a 1.300 – 1.500. Questo significherebbe riuscire ad utilizzare per intero le graduatorie dei concorsi PNRR3, arrivando anche ad un minimo utilizzo delle GPS sostegno prima fascia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: 50% GaE, 50% concorsi. Elenchi regionali, Prima fascia GPS sostegno e mini call veloce [LO SPECIALE]Per l’anno scolastico 2026/27, le assunzioni prevedono un 50% di posti assegnati tramite graduatorie ad esaurimento e un altro 50% attraverso...
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: prima fase si chiude il 30 luglio. Scorrimento GPS sostegno ad agosto. Tutte le dateLe immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026/27 si concluderanno il 30 luglio.
Temi più discussi: Immissioni in ruolo 2026: il cronoprogramma delle operazioni; Immissioni in ruolo docenti per il 2026/2027: TFA, GPS ed elenchi; Immissioni in ruolo docenti 2026, per ogni classe di concorso sono previsti più turni di nomina?; Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2026/2027: Tempi e procedura prevista.
Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco consistenza graduatorie [Aggiornato con nuovo file Abruzzo] https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2026-27-ecco-quanti-candidati-ancora-in-graduatoria-utile-per-gli-elenchi-regionali/ facebook
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: gli elenchi regionali sono la vera novità, un elemento che potrebbe portare all'assunzione candidati che pur avendo superato le prove di un concorso ordinario in mancanza di questo strumento aveva davanti a sè solo l… x.com
Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026/27, il Ministero ha chiesto assunzioni sul 100% dei posti vacantiPotrebbero essere circa 47.000 le assunzioni del personale docente nell'a.s. 2026/27. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha richiesto al MEF la co ... orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti 2026, per ogni classe di concorso sono previsti più turni di nomina?Nel question time del 29 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, sarà ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it