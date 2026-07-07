Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | 1.500 nomine potenziali in Sardegna con mini scorrimento di prima fascia GPS sostegno

Notizia in breve

In Sardegna sono previste circa 1.500 nomine di docenti per le immissioni in ruolo del 202627, con un mini scorrimento della prima fascia GPS sostegno. Gli Uffici Scolastici regionali stanno preparando la procedura, in attesa di ricevere il contingente dal Ministero. La procedura sarà avviata non appena arriveranno i dati ufficiali.