Quando la finale dei Mondiali di calcio 2026? Orario esatto tv programma streaming

La finale dei Mondiali di calcio 2026 si terrà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium alle ore 21. La partita conclude la fase a eliminazione diretta del torneo. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. La data e l’orario sono stati ufficializzati, chiudendo il programma della competizione.

Tutto pronto per l’ultimo match della seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2026 di calcio: domenica 19 luglio la finale si giocherà al New York New Jersey Stadium alle ore 21.00 italiane. La Spagna attende la vincente di Inghilterra-Argentina. La Spagna arriva all’ultimo atto della competizione dopo aver chiuso al primo posto nel Girone H, ed aver eliminato in successione Austria, Portogallo, Belgio e Francia. La seconda finalista sarà una tra l’ Inghilterra, che ha chiuso al primo posto il Girone L e poi ha eliminato Congo, Messico e Norvegia, e l’Argentina, che si è classificata prima nel Girone J e poi ha superato Capo Verde, Egitto e Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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