Quando arriva primo pagamento Naspi per docenti con contratto al 30 giugno?

Il primo pagamento della Naspi per i docenti con contratto scaduto il 30 giugno non è ancora stato effettuato. I tempi di attesa variano, ma generalmente il pagamento avviene entro alcune settimane dalla presentazione della domanda. La procedura prevede l’invio della richiesta all’Inps, che verifica i requisiti prima di procedere con l’accredito. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali su eventuali variazioni rispetto ai tempi standard.

Guida ai tempi di attesa peril primo pagamento della disoccupazione Naspi scuola dopo la scadenza del contratto al 30 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti

Notizie e thread social correlati

NASpI Scuola 2026: ecco come fare domanda per chi aveva un contratto fino al 30 giugno [FAQ]Chi ha un contratto scolastico fino al 30 giugno può richiedere la NASpI Scuola 2026.

Ferie non godute NoiPA: ecco quando arriva il pagamento ai supplenti del 30 giugnoA luglio molti supplenti con ferie non godute del 30 giugno non hanno ancora ricevuto il cedolino.

Temi più discussi: Naspi 2026 docenti e ATA: quando arriva il pagamento?; Pagamenti Inps luglio 2026, il calendario completo: pensioni, assegno unico, NASpI e quattordicesima; Pensioni, quattordicesima e assegno unico: tutte le date dei pagamenti Inps a luglio; NASpI e Dis-Coll luglio 2026, il calendario dei pagamenti Inps: le date dell’accredito.

NASpI e Dis-Coll luglio 2026, il calendario dei pagamenti Inps: le date dell’accreditoIl calendario dei pagamenti Inps di luglio 2026 per NASpI e Dis-Coll, con le date stimate dell’accredito in base alla domanda e alla pratica ... quifinanza.it

Quando arriva la Naspi? Guida alla data di pagamento della disoccupazione ogni meseQuando arriva la Naspi? E la Dis-Coll? Sono domande che tornano puntuali ogni mese, soprattutto perché non esiste un vero e proprio calendario 2026 per i pagamenti della disoccupazione con date uguali ... money.it