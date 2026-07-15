L’intelligenza artificiale potrebbe portare a licenziamenti in alcuni settori e professioni. Potrebbe anche sostituire alcune attività umane e mettere in discussione le competenze di alcuni lavoratori. Tuttavia, si continua a parlare di come si possa governare questa trasformazione. La discussione riguarda soprattutto le modalità di adattamento e le soluzioni per affrontare eventuali cambiamenti nel mercato del lavoro.

di Michele Tamburrelli* L’intelligenza artificiale procurerà licenziamenti? Ci sostituirà nel lavoro? Minaccerà la nostra professionalità? È probabile che in alcuni settori e per alcune professioni la risposta sia sì. Resta da capire in quale misura. Di certo cambierà il nostro modo di lavorare. In parte lo sta già facendo, più in alcuni settori (come i servizi amministrativi, i call center, il marketing e la comunicazione) che in altri. Il vero impatto, tuttavia, deve ancora manifestarsi pienamente e sarà probabilmente più evidente quando le aziende inizieranno ad adottare su larga scala l’AI agentica, cioè sistemi capaci di svolgere autonomamente intere attività e coordinarsi tra loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Può darsi che l’Ai procurerà licenziamenti, ma possiamo ancora governare il cambiamento

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