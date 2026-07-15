Durante il weekend del 4 luglio, un’imprenditrice e un pilota sono stati visti insieme in una casa sul lago, accompagnati dai quattro figli dell’imprenditrice. Le foto mostrano la coppia che si dedica a momenti di relax e attività all’aperto, con i bambini che giocano e si divertono nell’ambiente naturale. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla loro relazione.

P rove di famiglia per Kim Kardashian e Lewis Hamilton. La coppia ha trascorso il weekend del 4 luglio in una casa sul lago insieme ai quattro figli dell’imprenditrice. E le immagini condivise sui raccontano un’estate all’insegna della spensieratezza. Più che una semplice vacanza, gli scatti sembrano segnare un nuovo capitolo della loro storia. Il pilota britannico è sempre più presente nella dimensione più privata della vita della fondatrice di SKIMS, e la vacanza pare confermare un rapporto ormai sempre più solido. L’amore tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton è finalmente ufficiale (almeno su Instagram) X Leggi anche › Lewis Hamilton e Kim Kardashian, la foto è ufficiale: il primo selfie insieme conferma l’amore › Kim Kardashian cambia colore degli occhi per gli Oscar. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Prove di famiglia per l'imprenditrice e il pilota, il cui rapporto sembra ormai consolidato

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