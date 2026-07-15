L’artista tirolese Egon e i volontari stanno lavorando per migliorare l’aspetto di Piuro. Sono stati coinvolti in interventi di valorizzazione e recupero del patrimonio locale. La collaborazione tra l’artista e i volontari si concentra sulla cura degli spazi pubblici e sulla promozione delle tradizioni del territorio. Il progetto mira a rendere più bella e accogliente la comunità attraverso interventi concreti e pratici.

L’artista tirolese Egon e i volontari valorizzano Piuro. Avere nella propria comunità persone e artisti come Egon, capaci di donare alla collettività piccole opere fatte in modo assolutamente volontario senza chiedere nulla, è - come dicono i più giovani - tanta roba! L’ultima opera di Egon è una scritta in cui oltre al nome del paese valchiavennasco c’è l’altezza sul livello del mare. A ringraziare Egon e quanti si spendono, ogni giorno, per rendere sempre più bella Piuro, ci pensa il sindaco Omar Iacomella: "Se passate dalla chiesa, all’imbocco del sentiero che va verso le Marmitte dei Giganti e le tròne di Pietra Ollare, noterete una novità: una bella scritta che ci ricorda dove siamo e quanto siamo in alto (380 m s. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prosto è sempre più bella grazie all’artista tirolese Egon

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