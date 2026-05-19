Alessandra Amoroso ha condiviso sui social un nuovo scatto in cui mostra un cambio di look. Nel post, l'artista ha anche parlato della sua esperienza di mamma, evidenziando come questa fase abbia influenzato la sua vita quotidiana. La cantante appare più fresca e radiosa rispetto ai precedenti scatti pubblicati, attirando l’attenzione dei follower. La descrizione del post include il termine “cool mom era”, che fa riferimento alla sua nuova identità di madre.

“Cool mom era”, Alessandra Amorosa racconta su Instagram la sua nuova vita da mamma e svela un cambio look favoloso. La cantante salentina sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua esistenza dopo la nascita di Penelope, la sua prima figlia. Il nuovo look di Alessandra Amoroso su Instagram. Su Instagram, Alessandra Amoroso ha pubblicato alcuni scatti che svelano il suo favoloso cambio look. Frangetta, capelli mossi e occhiali da vista con una montatura maxi: la cantante non potrebbe essere più bella. Visualizza questo post su Instagram Dopo la nascita di Penelope, frutto del suo legame con Valerio Pastore, la cantante ha deciso di ritirarsi momentaneamente dalle scene per dedicarsi alla famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandra Amoroso cambia look e su Instagram è sempre più bella

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Alessandra Amoroso canta per la prima volta dopo il parto

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