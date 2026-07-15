Il pronto soccorso ha registrato circa 3.000 accessi in più rispetto all’anno precedente. Secondo i responsabili, il problema non riguarda la carenza di personale medico, ma l’aumento continuo di accessi inappropriati. Questa situazione può causare lunghe attese per i pazienti, anche se non ci sono carenze di medici. È stato sottolineato che è necessario invertire questa tendenza per migliorare l’efficienza del servizio.

"Il nostro Pronto soccorso non è carente di personale medico, ma l’aumento costante di accessi inappropriati che prosegue da anni, può provocare, a volte, lunghe attese al cittadino". Paolo Groff è direttore del più importante Pronto soccorso regionale, quello di Perugia, è direttore del Dipartimento di emergenza e urgenza dell’Azienda ospedaliera e presidente regionale della Simeu (Società di medicina emergenza-urgenza). E’ evidente che abbia molto chiaro quale sia il quadro della situazione di questo fondamentale servizio sanitario. I dati – come mostra la tabella - raccontano che gli afflussi sono in costante aumento, circa 3mila persone in più ogni dodici mesi: "Quest’anno a giugno siamo già a quota 40mila – dice Groff – con tendenza a sfondare il muro degli 80mila accessi, tremila in più del 2025". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronto soccorso “sotto-stress“: "Tremila accessi in più all’anno. È necessario invertire il trend"

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