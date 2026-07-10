Le alte temperature stanno causando un aumento degli accessi ai pronto soccorso nella zona di Brianza, con quasi 900 persone arrivate negli ospedali in un solo giorno. La situazione ha portato il sistema sanitario locale sotto pressione, evidenziando un incremento di richieste di assistenza legate al caldo. Non sono stati segnalati altri dettagli sui casi o sui trattamenti, ma l’afflusso ha coinvolto tutti gli ospedali della regione.

Le ondate di gran caldo stanno mettendo alla prova il sistema sanitario brianzolo, con quasi 900 accessi al pronto soccorso dei diversi ospedali in ventiquattr’ore. Più di un terzo - 320 persone in un giorno solo - al San Gerardo di Monza. Una pressione intensa, che gli ospedali riescono a sostenere, ma che restituisce un quadro di forte afflusso e di grande richiesta di assistenza. Sono i numeri emersi durante la riunione della commissione Politiche sociali che si è svolta mercoledì sera in municipio a Carate Brianza, convocata formalmente per discutere della situazione dell’ospedale cittadino ma rapidamente allargatasi a un confronto più ampio sull’intera rete sanitaria territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caldo e ospedali sotto pressione. Novecento accessi in un giorno nei pronto soccorso della Brianza

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