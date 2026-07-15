Un consigliere regionale di Forza Italia ha sollevato un problema riguardante il Programma GOL. Ha espresso preoccupazione per la tutela delle fasce più deboli e ha chiesto attenzione sulla corretta rendicontazione dei fondi PNRR. La questione è stata sollevata formalmente, raccogliendo le lamentele di cittadini e amministrazioni locali. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali irregolarità o criticità.

L’iniziativa porta la firma del consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che ha sollevato formalmente la questione, raccogliendo il forte disagio di numerosi cittadini e di svariate amministrazioni locali. “Ringrazio l’Assessore al Lavoro, Angelica Saggese, per la risposta chiara ed esaustiva – ha dichiarato Errico a margine della seduta -. Questa interrogazione è nata con l’unico scopo di fare chiarezza e di tutelare una platea di beneficiari particolarmente fragile dal punto di vista economico. Sebbene per il Comune di Morcone la situazione si sia sbloccata quasi in concomitanza con la presentazione del nostro atto, era fondamentale comprendere l’origine di tali criticità di natura amministrativo-finanziaria per fare in modo che la Regione Campania metta in campo adeguati correttivi per il futuro”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Programma GOL, Errico (FI): “Massima attenzione per le fasce deboli e per la corretta rendicontazione dei fondi Pnrr”

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