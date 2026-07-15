Valdiceppo Basket e Perugia Basket si sono unite, formando una squadra comune in Serie B. La decisione è stata annunciata dai club, che hanno deciso di collaborare per rafforzare la presenza nel campionato nazionale. La fusione mira a creare un progetto condiviso, lasciando alle spalle la rivalità storica. Entrambe le società continueranno a operare sotto un’unica gestione, con l’obiettivo di competere a livelli più alti e valorizzare il basket locale.

Svolta nel basket perugino. Nel segno dell’unione che fa la forza, oltre la rivalità. Valdiceppo Basket (gruppo Basket Academy) e Perugia Basket, due delle realtà più conosciute e longeve della pallacanestro cittadina, hanno scelto di unire le forze e dare vita insieme a un percorso comune, ambizioso e destinato a lasciare il segno. È una decisione nata da una volontà condivisa: due società che hanno fatto la storia del basket perugino mettono da parte le rivalità e scelgono di camminare nella stessa direzione, per costruire qualcosa di grande per la città per disputare la serie B. Non è soltanto un’unione di squadre: è un vero cambio di passo, costruito su tre principi che parlano a tutti: aggregazione, managerialità e territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Progetto comune, le due società si uniscono. Svolta nel basket perugino. Valdiceppo e Perugia insieme in B

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