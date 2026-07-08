Preghiera della sera 8 luglio | San Giuseppe tienici sotto la tua paterna custodia

Da lalucedimaria.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 8 luglio si recita una preghiera dedicata a San Giuseppe, chiedendo di essere affidati alla sua protezione. L’orazione invita a invocare la grazia della purezza interiore e a mantenere uno spirito casto, rivolgendosi al protettore di Giuseppe e Maria. La preghiera si concentra sulla richiesta di tutela e di una guida spirituale per vivere con integrità.

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L’orazione per affidare noi stessi alla custodia del protettore di Giuseppe e Maria, invocando la grazia della purezza interiore, per avere uno spirito casto. Prepariamoci a un riposo ristoratore, sotto la protezione di San Giuseppe, con la certezza che ogni nostra intenzione, affanno o speranza è custodita con amore infinito nel cuore di Dio. Prima di chiudere gli occhi, prendiamoci un momento di raccoglimento per metterci alla presenza del Signore, ringraziandolo per il giorno trascorso e consegnandogli la notte che ci attende. O glorioso S. Giuseppe, Padre e Protettore dei Vergini, Custode fedele a cui Iddio affidò Gesù l’Innocenza stessa... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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