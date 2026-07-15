Un uomo di 64 anni di Porto San Giorgio è stato trovato morto in mare in Puglia, dopo essere scomparso durante un’immersione per pesca subacquea la sera precedente. È stato recuperato dai sommozzatori all’alba di ieri. La vittima si era immersa nel tardo pomeriggio e non aveva fatto ritorno a casa. La scomparsa ha portato all’intervento delle forze di soccorso, che hanno recuperato il corpo a distanza di alcune ore.

PORTO SAN GIORGIO - È stato trovato in mare dai sommozzatori all’alba di ieri. Roberto Sollini, 64enne di Porto San Giorgio, si era immerso la sera prima per una battuta di pesca subacquea. Secondo le prime ipotesi sarebbe stato tradito da un malore. Di lui si erano perse le tracce la sera prima nelle acque di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. A dare l'allarme verso le 22.30 sono stati i familiari e gli amici che lo attendevano al ristorante, dopo essersi resi conto che non era tornato dall’immersione. Le ricerche A quel punto sono state attivate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco e condotte in collaborazione con la Capitaneria di porto, proseguite per tutta la notte. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Porto San Giorgio, non arriva alla cena con gli amici: sub trovato morto in mare in Puglia

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Non arriva a cena con gli amici: Roberto trovato morto, fulminato da un malore durante l'immersione

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