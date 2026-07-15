Porta | Cancellare la legge Tajani sulla cittadinanza

Da romadailynews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere sono stati intervistati sulla possibilità di eliminare la legge Tajani sulla cittadinanza. La discussione riguarda principalmente la riforma elettorale e la rappresentanza degli italiani residenti all’estero. La questione è stata sollevata nel contesto delle modifiche legislative in corso, con particolare attenzione alla normativa sulla cittadinanza e alle sue eventuali modifiche o abrogazioni.

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Mentre prosegue la discussione sulla riforma elettorale per quanto riguarda la rappresentanza degli italiani residenti all’estero, abbiamo chiesto l’opinione degli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere. Oggi a rispondere alle domande della nostra inchiesta è l’on. Fabio Porta (nella foto) del Partito Democratico, eletto nella circoscrizione America Meridionale. Queste le tredici domande e le risposte raccolte da Pier Francesco Corso. D.1. Il Governo valuta una riforma che ridurrebbe le attuali quattro ripartizioni della Circoscrizione Estero a due macro-circoscrizioni. È favorevole o contrario? Perché? R.1. Contrario. La... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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