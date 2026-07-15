Porta | Cancellare la legge Tajani sulla cittadinanza
Gli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere sono stati intervistati sulla possibilità di eliminare la legge Tajani sulla cittadinanza. La discussione riguarda principalmente la riforma elettorale e la rappresentanza degli italiani residenti all’estero. La questione è stata sollevata nel contesto delle modifiche legislative in corso, con particolare attenzione alla normativa sulla cittadinanza e alle sue eventuali modifiche o abrogazioni.
Mentre prosegue la discussione sulla riforma elettorale per quanto riguarda la rappresentanza degli italiani residenti all’estero, abbiamo chiesto l’opinione degli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere. Oggi a rispondere alle domande della nostra inchiesta è l’on. Fabio Porta (nella foto) del Partito Democratico, eletto nella circoscrizione America Meridionale. Queste le tredici domande e le risposte raccolte da Pier Francesco Corso. D.1. Il Governo valuta una riforma che ridurrebbe le attuali quattro ripartizioni della Circoscrizione Estero a due macro-circoscrizioni. È favorevole o contrario? Perché? R.1. Contrario. La... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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