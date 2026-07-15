ponte della vittoria restauri per il secolo

Il ponte della Vittoria a Cremeno, costruito tra il 1921 e il 1925 sulla gole del torrente Pioverna, sarà oggetto di restauri in vista del centenario. Attualmente noto come ponte dei suicidi della Valsassina, il manufatto sulla Sp 64 cambierà nome e funzione. I lavori di recupero sono stati avviati per festeggiare i cento anni della struttura, che diventerà ufficialmente il ponte della Vittoria.

CREMENO (Lecco) Non sarà più il ponte dei suicidi della Valsassina. Il manufatto di Cremeno su cui passa la Sp 64 sarà solo il ponte della Vittoria. È il regalo per i 100 anni dello storico viadotto costruito tra 1921 e il 1925 sulla gole del torrente Pioverna. Dopo due anni di confronti, studi e lavori, è stato approvato il progetto di manutenzione conservativa del collegamento. Tra i diversi interventi previsti, c’è anche il posizionamento "di reti di protezione per prevenire, o quanto meno contenere, il ripetersi di gesti estremi che, nel corso del tempo, hanno avuto conseguenze tragiche", spiegano il sindaco Pier Luigi Invernizzi e il vicepresidente della Provincia Mattia Micheli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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