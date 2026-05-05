Città Alta cominciano i restauri della basilica di Santa Maria Maggiore

A Città Alta sono iniziati i lavori di restauro della basilica di Santa Maria Maggiore, con il cantiere che sarà allestito l’11 maggio e durerà circa tre anni e mezzo. L’intervento, con un investimento di un milione di euro, prenderà il via dall’area del presbiterio. I lavori sono stati annunciati dalla Fondazione Mia, che si occuperà della gestione del progetto.

FONDAZIONE MIA. Il cantiere sarà allestito l’11 maggio e durerà tre anni e mezzo. Intervento da un milione di euro, si comincia dall’area del presbiterio. Bombardieri: «Tassello fondamentale per la tutela del patrimonio». Si prospetta un cantiere imponente, per il cui allestimento sarà necessario interdire le visite al coro ligneo da lunedì 11 a sabato 16 maggio compreso (poi la visita sarà sempre possibile, anche a cantiere aperto). Il progetto di restauro sarà raccontato anche ai visitatori e ai fedeli, attraverso un totem che sarà posizionato in basilica, per una donazione libera. Si apre così una stagione di grandi restauri per la basilica di piazza Duomo, che impegnerà le maestranze per almeno tre anni e mezzo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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