Polo chimico buone premesse Priorità è lo stoccaggio dei gessi

Le aziende del polo chimico stanno iniziando a collaborare, con un focus particolare sullo stoccaggio dei gessi. Dopo la fusione tra i due gruppi, si è avviato un percorso di confronto tra i lavoratori, con incontri e scambi di informazioni. La priorità rimane la gestione sicura e efficace dei materiali, in particolare dei gessi, e la creazione di un rapporto più stretto tra i dipendenti delle due realtà.

L’avvio di un percorso di conoscenza reciproca e di integrazione tra i lavoratori del Gruppo Solmar e di Sol.Tiox segna un passaggio importante dopo l’ingresso delle due realtà sotto la stessa proprietà. È questo il principale elemento da sottolineare a seguito dall’incontro delle Saf (Struttura Aziendale Femca) delle due aziende, svoltosi alla presenza di Gian Luca Fè, della segreteria Femca Cisl. L’incontro ha rappresentato il primo momento di confronto tra le rappresentanze sindacali e i lavoratori delle due aziende, chiamati oggi a costruire un percorso comune dopo che, dall’inizio dell’anno, Sol.Tiox e il Gruppo Solmar sono entrati a far parte dello stesso assetto societario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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