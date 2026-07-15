Politica è nata la Rete civica della provincia di Pisa

È stata costituita la Rete Civica della Provincia di Pisa, un'iniziativa promossa da amministratori, consiglieri comunali ed ex amministratori di diversi background civici. L'obiettivo è creare un luogo di confronto, collaborazione e progettazione politica dedicato alle comunità locali. La rete si propone di offrire uno spazio stabile per dialogare e sviluppare progetti che coinvolgano il territorio e i suoi cittadini.

PISA – È nata la Rete Civica della Provincia di Pisa, un progetto promosso da amministratori, consiglieri comunali ed ex amministratori provenienti da diverse esperienze civiche del territorio con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di confronto, collaborazione e progettazione politica al servizio delle comunità locali. Tra i promotori figurano Dario Rollo, consigliere comunale di Cascina, Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale di San Giuliano Terme, Federico D’Anniballe, consigliere comunale di Ponsacco, Vincenzo Carnì, consigliere comunale di Vecchiano, Riccardo Froli, consigliere comunale di Fauglia e Alberto Andreoli, già consigliere comunale di Pontedera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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