Morta in terapia intensiva domani le esequie ad Afragola
I funerali di Francesca Tucci, 23 anni, si svolgeranno domani alle 10.30 nella basilica di Sant’Antonio ad Afragola. La giovane è deceduta in terapia intensiva al Cardarelli di Napoli, due giorni dopo un intervento eseguito in intramoenia. La salma sarà trasferita nella chiesa per la cerimonia funebre. La ragazza era ricoverata nel reparto di terapia intensiva prima di morire.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si terranno alle 10,30 di domani, nella basilica di Sant’Antonio di Afragola, in provincia di Napoli, i funerali di Francesca Tucci, la 23enne morta al Cardarelli di Napoli dopo un intervento eseguito in intramoenia. Dopo l’esame autoptico al Secondo Policlinico, la Procura ha restituito la salma alla famiglia. La relazione dei medici che hanno eseguito l’accertamento tecnico irripetibile alla presenza dei consulenti di parte, su disposizione del pm Mario Canale, dovrà essere depositata al massimo entro 70 giorni. L’inchiesta per omicidio colposo vede indagati tre medici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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