morta in terapia intensiva domani le esequie ad afragola

Notizia in breve

I funerali di Francesca Tucci, 23 anni, si svolgeranno domani alle 10.30 nella basilica di Sant’Antonio ad Afragola. La giovane è deceduta in terapia intensiva al Cardarelli di Napoli, due giorni dopo un intervento eseguito in intramoenia. La salma sarà trasferita nella chiesa per la cerimonia funebre. La ragazza era ricoverata nel reparto di terapia intensiva prima di morire.