Poco social laureato e senza procuratore | Oyarzabal un antieroe alla conquista del Mondo
Mikel Oyarzabal, attaccante spagnolo, ha segnato tre gol nel torneo americano, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Laureato in economia, non utilizza i social media e non ha un procuratore. Cresciuto con un padre che gli ha trasmesso disciplina e valori, si distingue per il suo stile di gioco sobrio e determinato. La sua presenza in campo è caratterizzata da movimenti precisi e un’intelligenza tattica evidente.
L’attaccante spagnolo sta trascinando la Spagna nel torneo americano. Dai piedi giganti alla disciplina trasmessa dal padre: tutti i segreti di Mikel. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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