Notizia in breve

Mikel Oyarzabal, attaccante spagnolo, ha segnato tre gol nel torneo americano, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Laureato in economia, non utilizza i social media e non ha un procuratore. Cresciuto con un padre che gli ha trasmesso disciplina e valori, si distingue per il suo stile di gioco sobrio e determinato. La sua presenza in campo è caratterizzata da movimenti precisi e un’intelligenza tattica evidente.