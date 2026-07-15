La casa editrice Idrovolante non è stata ammessa alla fiera “Più libri, più liberi”. L’editore ha dichiarato di essere stato escluso solo per motivi ideologici. La decisione ha suscitato critiche da parte di alcuni intellettuali di sinistra, tra cui Massimo Cacciari e Luciano Canfora, che hanno commentato la rimozione del patentino antifascista come una provocazione. La manifestazione ha quindi dovuto ritirare l’autorizzazione all’editore escluso.

Alla fine “Più libri, più liberi “non ce l’ha fatta ad escludere tutti gli editori “di destra”. Ha dovuto ritirare il patentino antifascista, sbeffeggiato da Massimo Cacciari, Luciano Canfora e tanti altri intellettuali di rango della sinistra. Ma qualcuno doveva pur escluderlo e così ecco l’embargo per Idrovolante, un casa editrice libera, che fa parte delle 34 non ammesse. Per motivi puramente ideologici, affermano gli interessati. Gli ammessi a “destra”. Nell’elenco degli ammessi ci sono, tra gli altri, gli editori etichettati come di destra: Eclettica, Settecolori e Liberilibri. Così come Giubilei Regnani – Historica. Passaggio al Bosco, l’anno scorso è stato protagonista di accese polemiche, non è presente ma non perché escluso, ha presentato la domanda oltre la scadenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - ‘Più libri, più liberi’, non ammessa la casa editrice Idrovolante. L’editore: “Esclusi solo per motivi ideologici”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Più libri più liberi, ma non tutti: Idrovolante esclusa. La protestaAl festival Più libri più liberi, uno degli editori di destra più piccoli è stato escluso dalla partecipazione.

L’editrice del Fatto non sarà a Più libri più liberi: «No al patentino antifascista»La società che pubblica Il Fatto Quotidiano e la sua casa editrice non parteciperanno all’edizione 2026 di Più libri più liberi.

Temi più discussi: Più libri più liberi: sì a 300 editori, fuori Teseo e Idrovolante; Alatri, La casa editrice Idrovolante esclusa da Più libri Più liberi; Più libri più liberi, ma non tutti: Idrovolante esclusa. La protesta; Più libri, ammessi 300 espositori, tra questi Eclettica, Settecolori e Liberilibri.

Daniele Dell’Orco denuncia l’esclusione di Idrovolante Edizioni da Più Libri Più Liberi 2026. Una decisione arrivata con una motivazione puramente formale: negli anni precedenti la casa editrice aveva partecipato come ospite, condividendo lo stand con altri x.com

La casa editrice Idrovolante esclusa da Più libri Più liberiLa casa editrice Idrovolante è stata esclusa dalla prossima edizione di Più libri Più liberi, la principale manifestazione italiana dedicata alla piccola e media editoria. L'editore Daniele Dell'O ... ciociariaoggi.it

Più libri più liberi, ma non tutti: Idrovolante esclusa. La protestaLa fiera ammette 300 espositori, 34 i respinti: Superata la capienza. L'editore: Decisione ideologica ... msn.com