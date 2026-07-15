‘Più libri più liberi’ non ammessa la casa editrice Idrovolante L’editore | Esclusi solo per motivi ideologici

Da secoloditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La casa editrice Idrovolante non è stata ammessa alla fiera “Più libri, più liberi”. L’editore ha dichiarato di essere stato escluso solo per motivi ideologici. La decisione ha suscitato critiche da parte di alcuni intellettuali di sinistra, tra cui Massimo Cacciari e Luciano Canfora, che hanno commentato la rimozione del patentino antifascista come una provocazione. La manifestazione ha quindi dovuto ritirare l’autorizzazione all’editore escluso.

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Alla fine “Più libri, più liberi “non ce l’ha fatta ad escludere tutti gli editori “di destra”. Ha dovuto ritirare il patentino antifascista, sbeffeggiato da Massimo Cacciari, Luciano Canfora e tanti altri intellettuali di rango della sinistra. Ma qualcuno doveva pur escluderlo e così ecco l’embargo per Idrovolante, un casa editrice libera, che fa parte delle 34 non ammesse. Per motivi puramente ideologici, affermano  gli interessati. Gli ammessi a “destra”.  Nell’elenco degli ammessi ci sono, tra gli altri, gli editori etichettati come di destra: Eclettica, Settecolori e Liberilibri. Così come Giubilei Regnani – Historica. Passaggio al Bosco, l’anno scorso è stato protagonista di accese polemiche, non è presente ma non perché escluso, ha presentato la domanda oltre la scadenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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