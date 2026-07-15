Al festival Più libri più liberi, uno degli editori di destra più piccoli è stato escluso dalla partecipazione. La decisione ha generato polemiche tra gli organizzatori e i rappresentanti del settore, che avevano richiesto di poter partecipare alla fiera. L’editore interessato ha denunciato l’esclusione, sottolineando di aver rispettato le regole. La questione ha attirato l’attenzione sui criteri di selezione e sulla presenza di editori di destra nel settore culturale.

Più libri più liberi non ce la fa proprio a far partecipare tutti i piccoli editori di destra, e dire che sono così pochi. Dopo le polemiche, e il passo indietro sul patentino antifascista che era stato definito dalla premier una «censura», la fiera della piccola e media editoria ha annunciato ieri che all'edizione 2026 sono stati «ammessi circa 300 espositori, in base agli spazi disponibili». Tanti ma non tutti: «Non è stato possibile accogliere 34 richieste, a fronte di un numero complessivo di domande superiore alla capienza della Fiera». L'elenco è disponibile sul sito plpl.it e poiché l'Aie non aveva diffuso i nomi degli editori che... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Più libri più liberi, ma non tutti: Idrovolante esclusa. La protesta

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