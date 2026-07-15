Il coccodrillo di Masiano, chiamato “Croc Nessie”, è oggetto di un’ampia caccia da parte di residenti e appassionati. La creatura, che si dice sia stata avvistata nel fiume locale, ha attirato l’attenzione anche di media internazionali, tra cui il Times di Londra. La ricerca si concentra sulla verifica di eventuali tracce o avvistamenti, mentre nessuna prova concreta è stata finora trovata. La vicenda ha generato grande curiosità e discussioni sui social network.

La mania del coccodrillo fantasma di Masiano, che già sta facendo impazzire Pistoia e dintorni da un mese e mezzo, è arrivata persino in Gran Bretagna, dove se ne è impadronita la stampa londinese, quella paludata come il Times e quella popolare come il Daily Mail, quotidiano specializzato in scandali della casa reale, cronaca rosa e storie curiose di ogni genere. Dalla mattina di mercoledì 15 luglio, dunque, «Croc Nessie», gioco di parole fra coccodrillo (in inglese crocodile) e Nessie, come viene familiarmente chiamato il più famoso dei mostri sottomarini, quello del lago scozzese di Loch Ness, è un protagonista dei titoli sui giornali inglesi, sia nelle edizioni cartacee che in quelle on line. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Pistoia come Lochness, la mania del coccodrillo di Masiano conquista anche il Times a Londra: è caccia a «Croc Nessie»

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