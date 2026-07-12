a caccia del coccodrillo inviati del times a masiano

Gli inviati del Times sono arrivati a Masiano, in provincia di Pistoia, per seguire un avvistamento di un coccodrillo avvenuto nel paese. La notizia, già diffusa localmente, sarà pubblicata sui quotidiani internazionali. La presenza dell’animale in quella zona non è confermata ufficialmente, ma l’interesse dei giornalisti ha portato l’attenzione su questo episodio. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’avvistamento o sulla provenienza del coccodrillo.

Masiano (Pistoia), 12 luglio 2026 – Ha varcato i confini nazionali la notizia dell’ avvistamento del coccodrillo a Masiano e andrà a finire sulle pagine del Times. Due giornalisti, corrispondenti italiani del celebre quotidiano britannico, venerdì pomeriggio, 10 luglio, sono arrivati a Pistoia incuriositi dalla faccenda e dai suoi retroscena e hanno fatto un sopralluogo proprio nella frazione pistoiese, dove, al circolo, hanno assaggiato il Crocodile cocktail e hanno intervistato i ragazzi della squadra di calcio amatoriale I Coccodrilli. https:www.lanazione.itpistoiacronacacacciatore-coccodrillo-lago-masiano-jvelmrqx A Masiano e dintorni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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