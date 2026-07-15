Un temporale con pioggia intensa e raffiche di vento si è verificato nel Reggiano, causando la caduta di decine di piante. L’evento si è svolto rapidamente e ha messo in crisi la stabilità di numerosi alberi lungo le strade della zona. Non si sono registrati feriti o danni strutturali significativi, ma le autorità hanno avviato controlli e interventi per la rimozione dei tronchi abbattuti. La situazione è rientrata nel giro di poche ore.

Reggio Emilia, 15 luglio 2026 - E’ transitato velocemente l’atteso temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, che hanno messo a dura prova la stabilità delle alberature. Dalle 17,30 sono iniziare anche le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, con mobilitazione pure dei gruppi locali di Protezione civile per far fronte alle varie situazioni di criticità. L’ex Statale 62 tra Brescello e Sorbolo è stata chiusa temporaneamente al traffico per far fronte alla caduta di piante e grossi rami. Uno di questi ha colpito un’autovettura in transito. Decine le richieste di intervento per rimuovere alberi e piante da cortili, giardini e strade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e vento, decine di piante cadute nel Reggiano

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