Nel pomeriggio di oggi, nel territorio del Reggiano, si sono verificati forti venti che hanno provocato la caduta di numerosi rami e piante. Le squadre di emergenza sono intervenute per gestire le situazioni di pericolo e rimuovere i detriti accumulatisi sulle strade. La perturbazione ha interessato diverse zone della provincia, creando disagi alla circolazione e alle attività locali. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Reggio Emilia, 11 maggio 2026 - Sono in corso ormai da metà pomeriggio e continuano in serata gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e aree pubbliche e private da piante e grossi rami caduti a causa del forte vento, che ha interessato in particolare la zona della città capoluogo e della val d’Enza reggiana. Non si registrano conseguenze alle persone. I danni però sono evidenti, in particolare al parcheggio dell’ex Polveriera, a Reggio Emilia, dove un grosso albero ha ceduto all’improvviso, piombando su alcune auto in sosta. Il vento ha provocato problemi anche in altre zone della città, tra cui via Unione Sovietica, via Sani, nella zona di via Melato, fino a colpire pure a Sant’Ilario d’Enza, con piante cadute sulla strada non distante dalla scuola elementare Collodi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forte vento nel Reggiano, decine di piante e rami caduti

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