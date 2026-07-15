Pio e Amedeo su Maria De Filippi | È la nostra madre artistica

Pio e Amedeo non dimenticano chi ha creduto in loro quando il loro percorso era ancora tutto da costruire. In una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTV, il duo comico ha dedicato parole di grande riconoscenza a Maria De Filippi, la conduttrice che ha dato loro una delle occasioni più importanti della carriera. La coppia pugliese considera infatti la padrona di casa di Amici una figura fondamentale per la propria crescita televisiva, tanto da definirla senza esitazioni la loro “madre artistica”. Il debutto ad Amici e la svolta su Canale 5. Il rapporto tra Pio e Amedeo e Maria De Filippi nasce nel 2019, quando la conduttrice li sceglie come ospiti fissi del serale di Amici. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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PIO E AMEDEO FANNO COMPRARE UNA MACCHINA A BALOTELLI

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