Durante un'intervista al BCT di Benevento, Pio e Amedeo hanno descritto i loro rapporti con due figure chiave del mondo dello spettacolo, definendoli come figure materne e paterne. Hanno parlato di come queste persone abbiano avuto un ruolo fondamentale nella loro carriera, senza entrare nel dettaglio di episodi specifici. I comici hanno condiviso anche alcuni aneddoti legati al loro percorso professionale, mantenendo uno stile diretto e naturale.

Pio e Amedeo si raccontano al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Tra bilanci, aneddoti, il rapporto con Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi, l’amore per i grandi maestri della comicità italiana e una riflessione sul futuro del cinema comico, il duo pugliese ripercorre il proprio viaggio artistico senza perdere la consueta ironia. Intervista a Pio e Amedeo al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Dopo il successo di “Oi vita mia”, che bilancio fate di questa esperienza? Pio e Amedeo: È stata un’esperienza incredibile e soprattutto fortunata. Quando ci dicono che abbiamo realizzato un film campione d’incassi e che è stato un successo al botteghino, spesso ci chiedono quanto sia stato difficile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

© Superguidatv.it - Pio e Amedeo: “Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi sono stati fondamentali: sono come mamma e papà” – Intervista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pio e Amedeo al BCT Festival 2026 a Benevento: l'intervista ai due attori comici di Oi Vita Mia

Notizie e thread social correlati

“Ci sono novità…”. Pier Silvio Berlusconi, l’annuncio su Maria De FilippiDurante l’appuntamento estivo con i palinsesti Mediaset, è stato annunciato che Maria De Filippi continuerà a condurre alcuni dei programmi più...

Pier Silvio Berlusconi, l’annuncio su Maria De Filippi dopo la finale di Amici 25Dopo la conclusione della finale di Amici di Maria De Filippi, si sono diffuse dichiarazioni ufficiali da parte di un dirigente televisivo.

Temi più discussi: Pio e Amedeo: Siamo riconoscenti a Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi. L'ospite che vorremmo? Vasco Rossi e Sinner; Palinsesti Mediaset: doppio Milo Infante, Isola sul filo, GfVip blindato, torna Passaparola. Anticipare prima serata? Dipende dalla Rai; Palinsesti Mediaset: ecco la stagione 2026-2027; Tutte le novità di Mediaset: dai grandi classici dell’intrattenimento alle nuove serie e concerti evento.

Pio e Amedeo: Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi sono stati fondamentali: sono come mamma e papà – IntervistaPio e Amedeo si raccontano al BCT Festival: Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi sono stati fondamentali: sono come mamma e papà ... superguidatv.it

Pio e Amedeo: Siamo riconoscenti a Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi. L'ospite che vorremmo? Vasco Rossi e SinnerHanno lasciato gli zoccoli e la pelliccia di Emigratis, il programma tv, nel momento in cui tutti si aspettavano che continuassero a indossarli. Una scelta controcorrente che li ha portati ... ilmessaggero.it

Grande musica e intrattenimento nei palinsesti #Canale5 2026-27: tornano i classici #Passaparola e #OkIlPrezzoEGiusto! Spazio agli eventi con #IlVolo e #Ramazzotti, #Hunziker con Il club dell’1% e Lucarelli alla guida della nuova #Isola dei Famosi. Il #Gfv x.com