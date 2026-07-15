Una nuova targa è stata inaugurata allo stadio dedicato a Picco, un eroe italiano. L'evento è stato promosso dal 3° Reggimento Alpini di Pinerolo e dall'Associazione Nazionale Alpini. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti militari e associazioni, che hanno ricordato il valore dell'alpino. La targa rende omaggio alla memoria di Picco, riconosciuto come figura simbolica tra gli alpini. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi partecipanti, senza ulteriori dettagli sugli invitati.

Gli eroi non si dimenticano e proprio per questo il 3° Reggimento Alpini di stanza a Pinerolo (To) e l’Associazione Nazionale Alpini sezione della Spezia hanno scelto di rendere un ulteriore omaggio al sottotenente Alberto Picco, medaglia d’argento al valore militare, con una nuova targa commemorativa posta sul cippo presente all’ingresso del park interno dello stadio. L’evento, realizzato in collaborazione con Spezia Calcio, si è tenuto proprio nel giorno in cui nel 1894 nacque l’eroe cittadino che poi nella tragedia del Monte Nero nel 1915 perse la vita. A fare gli onori di casa è stato il ds aquilotto Guido Angelozzi che ha portato i saluti della presidenza e della proprietà e che ha sottolineato quanto la società sia orgogliosa di onorare un uomo di così alto valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picco, un eroe italiano. Nuova targa allo stadio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tifosi messicani in forze allo stadio per Iran-Nuova ZelandaAlmeno una quarantina di tifosi messicani si sono presentati allo stadio SoFi di Inglewood per assistere alla partita tra Iran e Nuova Zelanda.

Una targa per Quartieri. Sottotenente eroeIn occasione dell’anniversario della nascita di un sottotenente dei Granatieri di Sardegna, la comunità di Bagnone ha dedicato una targa...

Argomenti più discussi: Picco, un eroe italiano. Nuova targa allo stadio; Sam Neill attore Jurassic Park, l’icona che ha conquistato generazioni di spettatori.

Picco, un eroe italiano. Nuova targa allo stadioGli eroi non si dimenticano e proprio per questo il 3° Reggimento Alpini di stanza a Pinerolo (To) e l’Associazione Nazionale Alpini sezione della Spezia hanno scelto di rendere un ulteriore omaggio a ... lanazione.it

Un secolo dopo, Alberto Picco vive ancora: rinnovato il tributo all’eroe spezzinoNel giorno del 132esimo anniversario della nascita di Alberto Picco, il 3º Reggimento Alpini di stanza a Pinerolo e l’Associazione Nazionale Alpini - ... cittadellaspezia.com