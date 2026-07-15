Piano Mattei secondo Mainetti | Opportunità storica per il Sistema Italia

La Terza Relazione Annuale del Piano Mattei per l’Africa è stata pubblicata, con il sottolineo di Mainetti che la definisce un’opportunità storica per il Sistema Italia. Secondo Mainetti, il documento mostra un disegno ambizioso già in fase di realizzazione, con risultati concreti che migliorano la cooperazione tra Italia e Africa. La relazione evidenzia progressi tangibili nel rafforzamento delle relazioni tra i due territori.

“Accolgo con profonda soddisfazione la pubblicazione della Terza Relazione Annuale del Piano Mattei per l’Africa. Questo documento restituisce l’immagine di un disegno ambizioso, tradotto già oggi in risultati concreti e tangibili, capaci di rafforzare la cooperazione tra Italia e continente africano”. Lo ha dichiarato Valter Mainetti, Presidente di Società per le Condotte d’Acqua 1880, in merito alla Terza Relazione Annuale sullo stato di attuazione del “Piano Mattei per l’Africa” trasmessa al Parlamento. “In qualità di Presidente della Società per le Condotte d’Acqua 1880, non posso che sottolineare il ruolo centrale che i grandi operatori infrastrutturali italiani sono chiamati a svolgere nella realizzazione dei progetti strategici previsti dal Piano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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