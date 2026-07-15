La terza relazione annuale del Piano Mattei per l'Africa è stata pubblicata, evidenziando risultati concreti già raggiunti. Il documento descrive un progetto ambizioso volto a rafforzare la cooperazione tra Italia e il continente africano. Un rappresentante ha definito questa iniziativa come un'opportunità storica per lo sviluppo del Sistema Italia e del continente stesso. La relazione mette in luce progressi significativi in un contesto di collaborazione internazionale.

“Accolgo con profonda soddisfazione la pubblicazione della Terza Relazione Annuale del Piano Mattei per l'Africa. Questo documento restituisce l'immagine di un disegno ambizioso, tradotto già oggi in risultati concreti e tangibili, capaci di rafforzare la cooperazione tra Italia e continente africano”. Lo ha dichiarato *Valter Mainetti*, Presidente di Società per le Condotte d'Acqua 1880, in merito alla Terza Relazione Annuale sullo stato di attuazione del “Piano Mattei per l'Africa” trasmessa al Parlamento. “In qualità di Presidente della Società per le Condotte d'Acqua 1880, non posso che sottolineare il ruolo centrale che i grandi operatori infrastrutturali italiani sono chiamati a svolgere nella realizzazione dei progetti strategici previsti dal Piano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Piano Mattei per l'Africa. Valter Mainetti: “Opportunità storica per il Sistema Italia e per la crescita del continente africano”

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