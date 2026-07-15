Dopo oltre cinque anni dall’adozione del Piano Comunale delle Coste, Confartigianato Imprese Taranto sollecita la conclusione del percorso amministrativo per l’approvazione definitiva. La richiesta arriva in un momento in cui si ritiene fondamentale completare l’iter per pianificare lo sviluppo del litorale e dell’economia marittima. La richiesta è stata comunicata in un comunicato ufficiale, sottolineando che il tempo delle attese è finito.

Tarantini Time Quotidiano A oltre cinque anni dall’adozione del Piano Comunale delle Coste, Confartigianato Imprese Taranto torna a chiedere che venga concluso il percorso amministrativo necessario per la sua approvazione definitiva, ritenendo lo strumento fondamentale per programmare lo sviluppo del litorale e dell’economia del mare. Secondo l’associazione, il Piano, adottato dalla Giunta comunale nel dicembre 2020, non è ancora divenuto pienamente operativo e ciò continua a generare incertezza per imprese e operatori economici, privando la città di uno strumento ritenuto essenziale per la pianificazione del territorio. Confartigianato... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Piano delle Coste, Confartigianato: “Dopo oltre cinque anni il tempo delle attese è finito”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, dopo il sesto posto è tempo di saldi: cinque big nel mirino delle quoteLa Juventus, dopo aver concluso la stagione al sesto posto, è pronta a cedere cinque giocatori di rilievo.

Lazio e Capitaneria: nuovo piano per blindare la sicurezza delle costeIl 29 aprile, a Civitavecchia, si è svolto un incontro tra l’assessore regionale e il comandante della Capitaneria di porto.

Argomenti più discussi: Piano delle Coste fermo da oltre 5 anni, Taranto rischia di restare senza regole e sviluppo; L'ostaggio della burocrazia: il Piano delle Coste fermo da oltre cinque anni frena l'economia di Taranto.

Piano casa, Confartigianato: Un'opportunità per oltre novemila imprese localiZanfardin (Edilizia), Carlana (Impianti) e Rosin (Legno): La riqualificazione del patrimonio edilizio deve valorizzare le competenze delle imprese locali. Sì alla semplificazione, no a nuovi appesant ... padovaoggi.it

Odissea Piano delle coste: finora si sono adeguati solo otto Comuni su 69In oltre dieci anni dall’approvazione del Piano regionale delle coste, solo otto dei 69 comuni costieri pugliesi si sono adeguati, approvando e adottando il piano comunale di pianificazione e tutela ... quotidianodipuglia.it