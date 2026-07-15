Piano da 1,3 miliardi per il settore auto

Il governo italiano ha annunciato un piano da 1,3 miliardi di euro per il settore auto, eliminando gli incentivi frammentati che favorivano l’offerta estera. Durante il Tavolo Automotive, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha illustrato la nuova strategia, puntando a un rilancio complessivo del comparto. Nessuna informazione sui dettagli specifici delle misure o sui tempi di attuazione.

Il governo italiano cambia registro e chiude agli incentivi frammentati «che finiscono per favorire l'offerta estera». Al Tavolo Automotive, che si è riunito ieri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (nella foto), ha esposto la nuova linea strategica con l'obiettivo di rilanciare il settore automotive nella sua completezza. Il nuovo Dpcm ad hoc prevede un intervento di ampio respiro, da qui al 2030, con 1,3 miliardi a disposizione. «È una svolta netta rispetto al passato - così Urso - con il 70% delle risorse a sostegno della filiera attraverso gli accordi per l'innovazione e i mini contratti di sviluppo, con soglia di accesso più adatta alle Pmi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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