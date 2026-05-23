Auto piano da 1,6 miliardi | incentivi per produzione e acquisti
Il governo ha annunciato un piano da 1,6 miliardi di euro destinato a incentivi per la produzione e l’acquisto di auto. I fondi saranno distribuiti tra produttori e acquirenti, anche se le modalità di ripartizione non sono ancora state definite. Nel frattempo, sono previste nuove uscite di modelli Alfa Romeo che entreranno nel mercato. Non ci sono dettagli sui tempi di distribuzione e sui criteri di assegnazione delle risorse.
? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra produttori e acquirenti di auto?. Quali nuovi modelli Alfa Romeo arriveranno per competere nel mercato?. Perché il destino dello stabilimento di Cassino resta ancora incerto?. Chi garantirà la stabilità dei posti di lavoro nei poli industriali?.? In Breve 75% fondi per produttori e 25% per acquisto veicoli commerciali.. 400 milioni annui per il biennio 2026-2027 e 200 milioni fino al 2030.. Antonio Filosa annuncia investimenti Stellantis superiori a 60 miliardi entro il 2030.. Francesco Rocca chiede garanzie occupazionali per lo stabilimento di Cassino nel Lazio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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