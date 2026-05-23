Auto piano da 1,6 miliardi | incentivi per produzione e acquisti

Notizia in breve

Il governo ha annunciato un piano da 1,6 miliardi di euro destinato a incentivi per la produzione e l’acquisto di auto. I fondi saranno distribuiti tra produttori e acquirenti, anche se le modalità di ripartizione non sono ancora state definite. Nel frattempo, sono previste nuove uscite di modelli Alfa Romeo che entreranno nel mercato. Non ci sono dettagli sui tempi di distribuzione e sui criteri di assegnazione delle risorse.