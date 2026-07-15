Piano Casa Agati attacca | Il Comune sia pronto
Il consigliere comunale di Forza Italia ha chiesto che il Comune sia pronto per applicare il Piano Casa varato dal governo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure o tempistiche. La dichiarazione è stata rilasciata in merito alla possibile introduzione del piano nella città. Non ci sono altre informazioni o commenti ufficiali sul tema.
Relativamente alla possibile applicazione in città del Piano Casa varato dal governo, pubblichiamo l’intervento di Gabriele Agati, consigliere comunale di Forza Italia. Il Piano Casa rappresenta un’occasione storica per la città. Il Piano è articolato secondo tre “pilastri” (recupero dell’esistente, fondo housing e interventi di edilizia integrata), ma è necessario che il Comune si concentri innanzitutto sul primo di essi. La misura prevede per prima cosa l’erogazione di contributi, da parte di Invitalia Spa, a favore dei Comuni che presentino un piano di riqualificazione delle case popolari. Questo vuol dire che il Comune di Prato avrà l’opportunità di rimettere a nuovo i quasi 200 alloggi popolari che – al momento – sono vuoti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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