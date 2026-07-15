"Il fuoco di sotto. Cosmologia dell’Amiata". E’ il titolo del libro scritto da Pierluigi Piccini, edizione Effigi. Un piccolo gioiello per capire davvero l’Amiata. Perchè, come scrive Piccini - assessore del Comune di - esiste una cosmologia dell’Amiata. Sta qui la risposta alla domanda con la quale l’autore apre il suo scritto: come si vive sopra un fuoco che non si vede? "Come si vive su quel plutone magmatico in raffreddamento, il residuo di un vulcano che ha messo di eruttare ma non ha smesso di esistere?". Nel libro di Piccini si trovano risposte, ma soprattutto si scopre una montagna che racchiude davvero un mondo. Quello fatto i simboli, di colori, di tradizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Piancastagnaio Caria Sanna 20260421

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