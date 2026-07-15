Pescara Vannacci contestato dagli ‘antifascisti’ Lui | sembra di stare allo zoo

Un centinaio di persone ha contestato il leader di Futuro Nazionale durante un evento a Pescara. I manifestanti hanno urlato “fascisti, tornate nelle fogne” mentre lui, in risposta, ha commentato: “sembra di stare allo zoo”. Il leader era presente per presentare il passaggio al suo partito di due ex assessori della giunta in carica. La contestazione si è svolta mentre si svolgeva la presentazione ufficiale dei nuovi iscritti.

Al grido di ‘fascisti, tornate nelle fogne’ un centinaio di persone sta contestando il leader di Futuro Nazionale, arrivato per presentare il passaggio al suo partito di Valeria Toppetti e Cristian Orta, ex assessori dell’attuale giunta guidata dal sindaco Carlo Masci. Gli agenti di polizia, in tenuta antisommossa, sono stati costretti a intervenire per evitare che i due schieramenti venissero a contatto tra di loro. I manifestanti hanno esposto anche striscioni contro il generale come ‘Futuro Nazionale, servi del capitale’ o ‘Gramsci vive (e lotta insieme a noi)’. “Me ne frego, me ne frego, me ne frego”. Citando uno dei motti di Gabriele D’Annunzio, Roberto Vannacci ha replicato ai manifestanti in piazza a Pescara in occasione del suo primo comizio da leader di Futuro Nazionale in Abruzzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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