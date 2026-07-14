Vannacci contestato a Pescara polizia in assetto antisommossa | lui cita D' Annunzio | Me ne frego

Da ilgiornale.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il comizio a Pescara, sono stati necessari interventi della polizia in assetto antisommossa a causa di momenti di tensione. Il relatore ha citato D’Annunzio con le parole “Me ne frego”, suscitando contestazioni tra alcuni presenti. La presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata per gestire la situazione. Non sono stati segnalati incidenti o feriti.

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Si sono registrati momenti di alta tensione nel corso del comizio che Roberto Vannacci ha tenuto a Pescara tanto da rendere necessario l’intervento della polizia. Infatti, al grido di “fascisti tornate nelle fogne”, un centinaio di persone hanno contestato il leader di Futuro Nazionale che presentava l’ingresso nel partito di Valeria Toppetti e Cristian Orta, ex assessori dell'attuale giunta guidata dal sindaco Carlo Masci. La replica di Vannacci. "Me ne frego, me ne frego, me ne frego": ha risposto in questo modo Vannacci ai manifestanti che si sono scagliati verbalmente contro di lui in piazza a Pescara, citando dei versi di Gabriele D'Annunzio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Vannacci contestato a Pescara, polizia in assetto antisommossa: lui cita D'Annunzio: “Me ne frego”
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