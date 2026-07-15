Luca Pitteri ha lasciato il ruolo di insegnante ad Amici. Ha spiegato di aver deciso di abbandonare il programma dopo sei edizioni senza specificare i motivi. La sua scelta è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, in cui ha ringraziato il team e gli studenti. Non ci sono state dichiarazioni su eventuali divergenze o motivazioni personali. La sua partenza si è verificata prima della recente fase del talent show.

Luca Pitteri era un professore di Amici. Ha deciso di svelare il motivo per cui ha lasciato il programma. Per sei edizioni è stato uno dei volti più autorevoli della scuola di Amici di Maria De Filippi, formando alcuni degli allievi più amati dal pubblico, da Karima Ammar a Federico Angelucci, passando per Giulia Ottonello, Dennis Fantina, Monica Hill ed Eleonora Crupi. Oggi, a quasi vent’anni dal suo addio al talent di Canale 5, Luca Pitteri torna a parlare di quella lunga esperienza e chiarisce una volta per tutte i motivi che lo hanno portato a lasciare il programma. Ospite del podcast Mediocracy di Marco Gandolfi Vannini, il maestro di canto ha raccontato che la sua uscita non fu una decisione imposta dalla produzione, ma una scelta maturata dopo aver percepito un cambiamento nella direzione del format. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Segui gli aggiornamenti su Amici.

© Novella2000.it - Perchè Luca Pitteri ha lasciato Amici? Le dichiarazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maura Paparo: che fine ha fatto l’ex volto di Amici e perché ha lasciato la TV!

Temi più discussi: Luca Pitteri svela perché ha lasciato Amici: Crisi per due anni, poi la rottura nella sesta edizione; Luca Pitteri svela perché ha lasciato Amici di Maria De Filippi dopo sei edizioni; Luca Pitteri svela perché ha lasciato Amici di Maria De Filippi dopo sei edizioni.

Luca Pitteri svela perché ha lasciato Amici di Maria De Filippi dopo sei edizioni ift.tt/A7hwR9p Luca Pitteri, ex professore di canto ad Amici, svela i motivi del suo addio dopo sei edizioni e i dettagli inediti della sua esperienza nel talent… Notizie.it. x.com

Luca Pitteri svela perché ha lasciato Amici di Maria De Filippi dopo sei edizioniLuca Pitteri, ex professore di canto ad Amici, svela i motivi del suo addio dopo sei edizioni e i dettagli inediti della sua esperienza nel talent show ... notizie.it

Luca Pitteri otkriva zašto je napustio Amici Marije De Filippi nakon šest sezona.Luca Pitteri, ex professore di canto ad Amici, svela i motivi del suo addio dopo sei edizioni e i dettagli inediti della sua esperienza nel talent show ... notizie.it