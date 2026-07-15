Perché la strategia di Trump nello Stretto di Hormuz non sta funzionando | potrebbe favorire l'Iran

Le autorità statunitensi e israeliane hanno tentato di bloccare il passaggio nello Stretto di Hormuz, ma questa strategia non ha prodotto risultati. La chiusura dello stretto, considerata un obiettivo chiave, sembra non aver impedito all’Iran di mantenere le proprie attività nella zona. La situazione si inserisce in un ciclo di azioni e reazioni che rischiano di ripetersi senza soluzione, riproponendo le stesse dinamiche già viste in passato.

La guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è invischiata in una spirale che rischia di ripetere all’infinito le stesse strategie fallimentari dello scorso marzo con la chiusura dello Stretto di Hormuz, vera chiave del conflitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LIran crede di poter chiudere o aprire lo Stretto di Hormuz a piacimento: che rischio!

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Questa è frustrazione, non strategia, sbotta David Aaron Miller. Poi l’ex inviato per il Medio Oriente del dipartimento di Stato spiega perché: Il presidente Trump si è cacciato in un angolo e non sa come uscirne. Forzare la riapertura di Hormuz richiederebb x.com

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