La Juventus sta valutando l’acquisto di Kessié per rafforzare la mediana, in risposta alle preoccupazioni per le condizioni di Thuram, che ha un problema al ginocchio. La decisione di puntare sull’ex centrocampista del Milan va oltre gli aspetti tecnici ed economici, coinvolgendo anche considerazioni sulla stabilità del reparto. La società ha deciso di intervenire prontamente per coprire eventuali assenze e consolidare la rosa in vista delle prossime partite.

di Luca Fioretti Il ginocchio di Thuram preoccupa lo staff medico: la dirigenza della Juventus corre ai ripari e punta l’ex Milan per blindare la mediana. Il mercato della Juventus potrebbe presto accendersi con un colpo a sorpresa a centrocampo. Nelle ultime ore, il nome di Franck Kessié è tornato a circolare con insistenza nei corridoi della Continassa. L’ex centrocampista di Milan e Barcellona rappresenta una ghiottissima opportunità di mercato a parametro zero, ma dietro al forte interesse dei bianconeri non c’è soltanto una ghiotta occasione economica. La verità, infatti, è che la dirigenza è seriamente preoccupata per le condizioni fisiche di Khephren Thuram, elemento chiave della mediana di Spalletti ma attualmente alle prese con un ginocchio che continua a dargli tormento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perchè la Juve vuole Kessié? I retroscena di un affare che va oltre l’aspetto tecnico ed economico

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