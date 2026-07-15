Perché è importante che ci sia la giornata delle competenze giovanili

Il 15 luglio si celebra la Giornata delle competenze giovanili. È un'occasione per focalizzarsi sulle capacità e abilità dei giovani. La giornata mira a sensibilizzare su bisogni e opportunità legate allo sviluppo delle competenze. Viene promossa in vari contesti educativi e sociali. La ricorrenza vuole evidenziare l'importanza di investire nelle capacità dei giovani per il loro futuro. Non si tratta di eventi ufficiali, ma di iniziative che coinvolgono scuole, associazioni e istituzioni.

Il 15 luglio di ogni anno ricorre la Giornata delle competenze giovanili. Si tratta di un momento importante non solo per la riflessione su una situazione e sulle potenzialità che riguardano le future generazioni – studenti, lavoratori e chi non è né l’uno né l’altro – ma anche per un momento volto alla sensibilizzazione e alla programmazione sulle politiche giovanili per tutti gli Stati del mondo. Cos’è la Giornata delle competenze giovanili. Questa giornata internazionale mira, come si legge sul sito dell’Onu, a “celebrare l’importanza strategica di fornire ai giovani le competenze necessarie per l’occupazione, il lavoro dignitoso e l’imprenditorialità”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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