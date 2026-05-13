Albertini sul Milan | La cosa più importante è che ci sia sinergia tra la società l’allenatore e l’ambiente

Da pianetamilan.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'SportMediaset' in cui ha commentato il rapporto tra la società, l’allenatore e l’ambiente. Ha sottolineato che l’aspetto più importante è mantenere una sinergia efficace tra questi tre elementi. Inoltre, ha parlato del possibile futuro di Massimiliano Allegri e ha fatto alcune considerazioni su Leão.

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Continuano le difficoltà del Milan in questo finale di stagione: solo 7 punti in 8 partite con la Roma che ha recuperato tutto lo svantaggio in classifica. Ora i rossoneri devono vincere contro il Genoa e il Cagliari per conquistare la matematica della Champions League. Allegri potrebbe essere in discussione. L'ex giocatore rossonero Demetrio Albertini ha parlato a 'SportMediaset' proprio sul futuro dell'allenatore del Milan: "Allegri uomo giusto per ripartire? La cosa più importante è che ci sia sinergia tra la società, l'allenatore e l'ambiente. I successi si costruiscono con un mix di queste tre componenti. Poi servirà una squadra all'altezza per tornare a competere per lo scudetto".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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