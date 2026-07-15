Perché è importante che ci sia la giornata delle competenze giovanili

Il 15 luglio si celebra la Giornata delle competenze giovanili, un appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione delle capacità dei giovani. Questa giornata mira a sensibilizzare sull'importanza di sviluppare abilità pratiche e professionali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Viene promossa anche la diffusione di programmi e iniziative rivolte ai giovani, con l’obiettivo di migliorare le opportunità di formazione e crescita. La ricorrenza invita a riflettere sul ruolo delle competenze nell’autonomia e nella partecipazione sociale dei giovani.

Il 15 luglio di ogni anno ricorre la Giornata delle competenze giovanili. Si tratta di un momento importante non solo per la riflessione su una situazione e sulle potenzialità che riguardano le future generazioni – studenti, lavoratori e chi non è né l’uno né l’altro – ma anche per un momento volto alla sensibilizzazione e alla programmazione sulle politiche giovanili per tutti gli Stati del mondo. Cos’è la Giornata delle competenze giovanili. Questa giornata internazionale mira, come si legge sul sito dell’Onu, a “celebrare l’importanza strategica di fornire ai giovani le competenze necessarie per l’occupazione, il lavoro dignitoso e l’imprenditorialità”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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