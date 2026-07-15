Durante la semifinale mondiale, Lucas Digne è stato scelto al posto di Theo Hernandez, nonostante le aspettative. Digne ha affrontato Lamine Yamal in modo difficile, subendo un fallo in area che ha portato al rigore e alla conseguente sconfitta della squadra. La partita si è conclusa con il raddoppio di un avversario nella ripresa, contribuendo alla eliminazione della squadra francese. La decisione di schierare Digne è stata determinata dal confronto diretto con l'avversario e dalla strategia adottata dall'allenatore.

E' stato uno dei buchi neri della semifinale francese. Certo, il cliente da gestire non era proprio uno dei più accomodanti, ma per Lucas Digne il duello con Lamine Yamal si è trasformato in un incubo, culminato con il calcione in area, sinonimo di rigore e di crollo dei Bleus, prima del raddoppio di Porro nella ripresa. Quando poi, al posto di Digne è entrato Theo Hernandez mostrandosi molto più incisivo in attacco e in marcatura sul fuoriclasse del Barcellona, la scelta di Deschamps al via è sembrata un errore da matita rossa, che però trova qualche spiegazione nell'evoluzione della concorrenza tra i due per un ruolo che non ha dato in ogni caso garanzie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché Digne e non Theo? Cosa c'è dietro alla scelta che ha deciso il Mondiale della Francia

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La Spagna toglie campo e ossigeno alla Francia: 2-0 e va in finale. Deschamps e Mbappé non ci capiscono niente Lezione tattica di De La Fuente. Ingenuità di Digne che regala un rigore, dopodiché non c'è partita. Perfette l'occupazione degli spazi e la fase x.com

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